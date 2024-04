Depois de aviso no Instagram, suspeito de namorar mulher comprometida é vítima de tentativa de homicídio

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou vítima até uma unidade de saúde da cidade

Gabriella Pinheiro - 09 de abril de 2024

Homem sofre tentativa de homicídio em casa em Morrinhos. (Foto: Reprodução)

Um suposto caso extraconjugal serviu de motivação para que um rapaz, ainda não identificado, tentasse matar um homem, de 31 anos, a tiros dentro de uma residência, em Morrinhos. O caso aconteceu por volta de 21h, na segunda-feira (08).

A vítima estava dentro da própria casal, localizada no setor central, quando o suposto autor do disparo invadiu o local e, em seguida, efetuou diversos disparos.

Imagens captadas por uma câmera de segurança local mostram o suspeito, que trajava uma camiseta azul e estava de capacete, parando com uma motocicleta em frente a residência da vítima, entrando no espaço e saindo momentos depois com pressa.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram no local. Em depoimento, uma testemunha que mora com o homem alegou que a vítima havia recebido uma ameaça, via Instagram, em que era acusado de estar se envolvendo com uma mulher comprometida, o que pode ter servido de motivação para o crime.

Após os fatos, a vítima foi encaminhada pelos bombeiros até o hospital, onde foi socorrido. Os policiais realizaram o patrulhamento pela região, mas não conseguiram localizar o suposto autor do disparo.