Casamento chega ao fim após mulher descobrir local escolhido pelo marido para passar lua de mel

Ao retornar para casa revoltada, ela levou o caso às autoridades para a dissolução do matrimônio

Gabriella Licia - 13 de fevereiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Já imaginou viver anos sonhando com o casamento ao lado da pessoa amada e se divorciar ao final da lua de mel, por causa de uma omissão? Parece até enredo de filme, mas foi o que aconteceu com uma mulher.

Moradora da cidade de Bhopal, na Índia, ela recorreu às autoridades para cancelar o matrimônio assim que retornou da viagem romântica. O motivo? Ela explicou que os dois teriam planejado viajar para uma praia. No entanto, foi surpreendida negativamente.

Ao invés de seguir o plano de levar a esposa para o litoral, o homem preferiu trocar a reserva para Ayodhya, que fica no interior. Em defesa, ele contou à mídia local que as intenções eram boas.

Isso porque foi construído recentemente um enorme templo hindu e o local recebe inúmeros visitantes diariamente.

Na petição, a indiana alegou que o parceiro recebe um salário alto e poderia arcar com os custos da viagem íntima à praia. Além disso, a mulher queixou-se sobre a falta de atenção do marido. “Ele prefere a família do que a mim”.

Agora, o caso segue na Justiça. De acordo com o portal India.com, o juiz responsável pelo caso está buscando alternativas para amenizar os desentendimentos e evitar a dissolução do matrimônio.