É grave o estado de saúde do bebê de 1 ano que se afogou na piscina de casa, em Goiânia

Portal 6 apurou junto ao HUGOL que o pequeno segue internado e respira com ajuda de aparelhos

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2024

Fachada do HUGOL, em Goiânia.(Foto: Divulgação)

O bebê, de apenas 01 ano, que foi vítima de um afogamento na piscina de casa, em Goiânia, no fim da tarde de segunda-feira (02), está internado em estado grave.

Ele teve de ser levado de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O Portal 6 apurou na manhã desta quarta-feira (14), junto à unidade, o estado de saúde do pequeno – que respira com ajuda de aparelhos após o incidente no Residencial Alice Barbosa, região norte da capital.

A criança estava acompanhada da irmã, de 06 anos, no momento do episódio.

Relembre

O pequeno teria submergido na água e, após alguns instantes, foi notado pela mãe, que correu para resgatá-lo. Entretanto, ao tirá-lo da água, ele já estava desacordado e imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local, onde realizou os procedimentos de primeiros socorros. Por meio de manobras respiratórias, os militares conseguiram reanimar a criança e, posteriormente, a levar até o HUGOL.