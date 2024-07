Pirenópolis terá shows de Capital Inicial e Anavitória no início de agosto

Evento contará com exposições de artesanato e pontos gastronômicos

Davi Galvão - 25 de julho de 2024

Banda Capital Inicial é atração confirmada em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Já no mês de agosto, Pirenópolis será palco do Festival Circuito Sabor & Som, que contará com presenças renomadas no cenário nacional, com shows da banda Capital Inicial, que se apresenta no dia 02, e da dupla Anavitória, no dia seguinte.

O evento irá ocorrer no Green Park Eventos, localizado anexo ao Aeroporto da cidade, e já está com os ingressos disponíveis.

Os bilhetes para abertura podem ser adquridos no site Ingresso Nacional enquanto os de encerramento estão sendo comercializados pelo Zig Tickets.

A ação integra a 3ª edição dos dois principais eventos de Goiás: a tour do “Deu Praia” e o “PiriGastrô”. Além das atrações musicais, também haverá exposições de artesanato e pontos gastronômicos.

Para o show do dia 02, da banda Capital Inicial, os portões abrem às 18h. Já para o dia 03 (Anavitória) o público poderá entrar a partir das 16h.

Para ambos os dias, haverá estacionamento no local e serviço terceirizado de vans saindo do Centro Histórico (da Igreja Matriz e Coreto), a cada 30 minutos, no valor de R$ 10.