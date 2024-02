Goiânia recebe Feira da Gestante com peças a partir de R$ 1,99

Evento terá mais de 40 expositores, com produtos como carrinhos de bebê, roupas e decorações

Augusto Araújo - 14 de fevereiro de 2024

Feira da Gestante será realizada em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Shopping Cerrado, localizado no Setor Aeroviário de Goiânia, será palco da 7ª edição da Feira da Gestante, evento voltado para mamães e bebês, com itens sendo comercializados a partir de R$ 1,99.

Com mais de 40 expositores, o encontro foi feito para atender às necessidades do universo infantil, com preços e produtos para todos os gostos.

Dentre as peças comercializadas, estão móveis, carrinhos, decorações e enxovais, além de roupas tanto para os recém-nascidos quanto para as gestantes.

A feira terá início na próxima quarta-feira (21), indo até o dia 25 de fevereiro, com entrada gratuita em todas as datas.

O evento funcionará das 14h às 21h de quarta a sexta-feira, enquanto no final de semana o expediente será das 14h às 20h.

A expectativa da organização é de receber 6 mil pessoas ao longo dos cinco dias de evento.