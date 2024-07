Briga de pai e filho se torna tentativa de homicídio após discussão por som alto

Desentendimento rapidamente evoluiu para ameaças e agressões, com um facão causando grave ferimentos na cabeça

Samuel Leão - 21 de julho de 2024

Pai e filho terminam na delegacia após terem desentendimento. (Foto: Reprodução)

Após uma discussão por som alto, ocorrida na noite deste sábado (20) em Valparaíso de Goiás, pai e filho acabaram na delegacia após entrarem em vias de fato e o genitor, supostamente, acertar o descendente com um facão na cabeça. O suspeito alega que o ferimento ocorreu por uma queda.

Por volta das 21h30, o filho, de 43 anos, estava em casa ouvindo música, em um lote onde fica a residência dele, do pai e outra de aluguel, no bairro Jardim Céu Azul 3ª Etapa. Em dado momento, o suspeito, com um facão, teria intervindo e pedido para ele abaixar o som.

A vítima teria discutido, alegando que ainda era cedo, no entanto, abaixou o volume. Apesar de atender ao pedido, a má resposta teria revoltado o pai, que resolveu partir para a violência.

Após o filho lançar uma cadeira contra ele, os dois teriam se agarrado, instante no qual o pai alega não saber se acertou efetivamente o facão na cabeça dele ou se ele se feriu após cair e bater contra a quina do azulejo. O machucado abriu um grande corte no couro cabeludo da vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, constatando o sangramento na cabeça do homem. Ele foi conduzido para o Hospital Municipal de Valparaíso, onde teve que dar vários pontos no ferimento.

O pai dele, suspeito da agressão, foi levado para a Central de Flagrantes. Lá, ele sustentou que só usou o facão após ter sido ameaçado pelo filho, uma vez que o conflito já tinha se iniciado, e ainda alegou não ter certeza de tê-lo acertado.

Apesar dos relatos conflitantes, o caso foi registrado como homicídio tentado e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).