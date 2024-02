Os signos que nos próximos dias vão se resolver com uma pessoa que voltará do passado

Não necessariamente será um reencontro romântico, mas totalmente necessário

Gabriella Licia - 14 de fevereiro de 2024

Mulher de costas. (Foto: Ilustração/Pexels/Marcelo Chagas)

Sabe aquele ditado “águas passadas não movem moinhos”? Pois bem, saiba que existem algumas pendências antigas que agem como barreiras e há alguns signos que precisam se resolver com uma pessoa do passado para voltar a dar passos maiores.

Não necessariamente será um reencontro romântico e, desta vez, perfeito. Na verdade, o que vocês realmente precisam é entender o que cada um vivenciou, como a relação ainda tem afetado vocês e qual o melhor a se fazer no momento.

O tempo e as experiências são capazes de modificar as pessoas infinitamente. Logo, as antigas diferenças entre vocês podem ser desmistificadas. É importante resolver o que tanto machucou vocês.

Para entender melhor quais os signos que precisarão enfrentar essa etapa, é bom conferir a lista do horóscopo abaixo e as dicas particulares para cada um. Leia com o Sol, Lua ou ascendente!

Os signos que nos próximos dias vão se resolver com uma pessoa que voltará do passado:

1. Gêmeos

Os geminianos, apesar de falarem muito, trazem consigo o costume de deixar algumas pendências nas relações. Inclusive, muitos pontos finais foram trocados por vírgulas.

Acontece que, para conseguir embarcar em um novo capítulo, será fundamental reencontrar uma pessoa importante do passado e resolver as diferenças. Algo ainda incomoda muito você e isso só te faz mal.

Não quer dizer que, resolvendo, vocês se reaproximarão. Mas abre possibilidades para dar novos passos e livrar o coração dos sentimentos ruins.

2. Câncer

Os cancerianos também possuem muita dificuldade em finalizar ciclos. Alguém marcante do passado precisa seguir os próprios caminhos e as pendências de vocês impedem que ambos sejam genuinamente felizes longe um do outro.

É preciso entender que existem algumas pessoas que não pertencem ao nosso presente.

Há uma infinidade de possibilidades para vocês vivenciarem em breve. Seja corajoso e resolva todo o necessário.

3. Libra

Para libra, a notícia não é tão dura. Alguém de antiga importância voltará do passado para explicar algumas pendências, se redimir e tentar uma nova vez.

Remoer o passado fracassado não é uma opção. É preciso entender até onde a pessoa estará disposta a ir contigo e perceber se não há riscos de novas decepções.

Caso queira encarar essa situação de novo, há boas chances de que essa relação seja produtiva e muito compatível.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!