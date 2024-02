Aberto edital de concurso público em Goiás com salários de até R$ 15,5 mil

Vagas são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de até 40h semanais

Thiago Alonso - 15 de fevereiro de 2024

Imagem ilustrativa de candidato fazendo prova. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

A Prefeitura de Amaralina, cidade na região Norte de Goiás, divulgou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 48 vagas, de início imediato e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para profissionais de nível médio, fundamental e superior, com jornadas de até 40h semanais e salários que chegam a R$ 15.566,50.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 15 de março e 14 de abril pelo site do Ganzaroli. É necessário o pagamento de uma taxa de inscrição, que varia de R$ 75 a R$ 130.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, redação, prova de títulos e prova prática.

A previsão é que as etapas escritas sejam realizadas no dia 14 de julho. Já a prova prática para os cargos de motoristas e operadores será realizada no dia 08 de setembro.

Os resultados devem ser divulgados no dia 12 de agosto.

São ofertadas as seguintes vagas:

Nível Fundamental:

Agente de Limpeza Urbana e Jardinagem (04)

Motorista (03)

Operador de Máquinas Agrícolas (01)

Operador de Máquinas Pesadas (02)

Nível Médio:

Agente Administrativo (04)

Agente de Recursos Humanos (01)

Fiscal de Tributos Municipais (01)

Monitor de Apoio (03)

Técnico de Enfermagem (02)

Técnico em Radiologia (01)

Nível Superior:

Assistente Social (01)

Enfermeiro (01)

Farmacêutico (02)

Fisioterapeuta (02)

Médico Cardiologista Plantonista (01)

Médico Clínico Geral (03)

Médico Dermatologista Plantonista (01)

Médico Ginecologista Plantonista (01)

Médico Pediatra Plantonista (01)

Monitor de Esporte e Lazer (01)

Nutricionista (02)

Odontólogo (03)

Professor II (03)

Professor III (03)

Psicólogo (01)

Para mais informações, leia o edital na íntegra.