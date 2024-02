Acidente envolvendo quatro veículos resulta em mega engarrafamento próximo ao Aeroporto de Goiânia

Davi Galvão - 15 de fevereiro de 2024

Imagem mostra veículos em grande engarrafamento. (Foto: Reprodução)

Um acidente ocorrido no km 498 da BR-153 resultou em um grande engarrafamento logo na entrada de Goiânia, sentido Anápolis, no começo da tarde desta quinta-feira (15).

Ao Portal 6, a Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, informou que quatro veículos se envolveram no acidente, sendo três de passeio e um de carga.

Apesar do volume de veículos, nenhum dos ocupantes dos apresentam ferimentos.

Apenas uma faixa está interditada por conta da carreta que impede o trânsito na via lateral. Os demais veículos foram retirados com apoio do guincho da concessionária.

A recomendação é de que os motoristas que estiverem vindo de Anápolis para adentrar na capital evitem o acesso pelo aeroporto, a fim de escapar do congestionamento.