Sexta (26) e Sábado (27) têm feirão de empregos com mais de 4 mil vagas em Goiânia; veja como participar

Também serão emitidas carteirinha de idoso e da pessoa autista, registro civil e outros documentos

Samuel Leão - 25 de julho de 2024

Feirão de emprego. (Foto: Secretaria da Retomada)

Uma nova edição do Feirão de Empregos acontecerá nesta sexta (26) e sábado (27), em Goiânia, ofertando mais de 4 mil oportunidades de trabalho, além também de diversos cursos profissionalizantes gratuitos e outros serviços.

O evento acontece entre as 08h e as 17h, na Chácara do Governador, situada na Rua Professor Alfredo de Castro, ao lado da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A ação deverá reunir vários servidores para atender o maior número de interessados.

Dentre os serviços oferecidos também estão a emissão da carteirinha de idoso e da pessoa autista, o registro civil e outros documentos semelhantes. Vale ressaltar que as instalações ainda irão contar com uma gibiteca e espaço infantil, para a comodidade das famílias.

Algumas das vagas ofertadas foram para consultor de vendas, auxiliar de serviços gerais, eletricista, analista de TI, motorista, mecânico, operador de empilhadeira, consultor comercial, operador de caixa, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza e de cozinha.

Outras opções também são: jovem aprendiz, cozinheiro, assistente administrativo, auxiliar de produção, repositor, camareira, auxiliar de loja e de padaria, pedreiro, costureira, porteiro e algumas ofertas também para áreas do ensino superior.

A iniciativa partiu do Goiás Social e da Secretaria de Retomada, que buscam fomentar o mercado de trabalho e garantir, aos cidadãos, o acesso a benefícios e capacitações.

Vale ressaltar que os interessados devem comparecer portando os documentos pessoais e também o currículo atualizado. Dentre as vagas, existem opções que oferecem o início imediato e também aquelas que formam o cadastro de reserva.