Cantor sertanejo é acusado de incendiar carro e ameaçar ex de morte na Grande Goiânia

Episódios de perseguição começaram após fim do relacionamento, em outubro do ano passado

Maria Luiza Valeriano - 15 de fevereiro de 2024

Suspeito se encontra foragido (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Na madrugada desta quarta-feira (14), um carro foi incendiado em Trindade como medida de vingança, segundo a designer de unhas, Lorrayne Santos.

Ao Portal 6, a goiana apontou que não é a primeira vez que o cantor sertanejo e ex-namorado, Fábio Marttes, representa perigo, sendo que ele já chegou a ameaçá-la de morte, assim como a filha dela, de apenas 06 anos.

O caso se deu por volta das 03h30, depois que a vítima chegou em casa com o atual namorado e dormiu, até que ouviu o estrondo da explosão e o fogo a crepitar.

Câmeras de segurança posicionadas na porta da casa da vítima – instaladas exatamente após episódios de perseguição – registraram o momento. “No final do ano passado, em outubro, a gente se separou quando descobri uma traição. Desde então, ele vem me ameaçando, me atormentando e me seguindo”, disse.

Em dezembro, enquanto estava em uma feira com a filha dela, Lorrayne foi atacada com um copo de chopp no rosto e diversas ofensas, além de ameaças. “Ele me ameaçou de morte, eu e minha filha. Pedi uma medida protetiva, mas de lá para cá ele descumpriu”.

A vítima aponta que o homem, que não aceitou o fim da relação, já foi visto circulando na rua que ela mora diversas vezes, assim como a porta do estúdio de unhas. Além disso, Fábio teria arranhado o carro dela.

O medo do que poderia acontecer contra ela, a filha ou o namorado a levou a pedir ajuda nas redes sociais, onde relatou o ocorrido. “Por favor, me ajuda. Por favor, não aguento mais. Não aguento mais viver nesse inferno. Não posso sair de casa, não estou tendo paz, não estou tendo vida”, desabafa em vídeo.

Atualmente, o cantor está foragido. De acordo com a designer, a Polícia Civil (PC) já emitiu um mandado de prisão por descumprimento da medida protetiva.