Conheça primeiro ônibus elétrico superarticulado do mundo que vai circular em Goiânia

Modelo é considerado o mais moderno da BYD e conta com ar-condicionado e sistema wi-fi

Maria Luiza Valeriano - 16 de fevereiro de 2024

Grande Goiânia planeja ter 65 veículos na frota (Foto: Divulgação/BYD)

Nos próximos dias, as ruas da Grande Goiânia serão ocupadas pelo primeiro ônibus elétrico superarticulado do mundo. Da fabricante chinesa BYD, será a primeira vez que o modelo D11A, 100% elétrico e com 23 metros de comprimento, irá circular no Brasil.

Com isso, a Região Metropolitana já adquiriu seis veículos do tipo e ainda planeja compor a frota com mais 59, totalizando em 65 ônibus. Atualmente, a novidade será implementada no corredor Leste-Oeste.

De acordo com o diretor de vendas de ônibus da BYD, Bruno Paiva, trata-se do ônibus mais moderno da marca. “O D11A traz conforto, segurança e tecnologia para quem depende de transporte público numa das cidades que mais crescem no país”, disse.

De piso alto, o modelo D11A possui 250 km de autonomia, projetado para contribuir o mínimo possível à sobrecarga à rede elétrica de grandes cidades, como é o caso da Região Metropolitana de Goiânia. Para os usuários, o conforto vem em formato de ar-condicionado e sistema wi-fi.

Além disso, é silencioso e equipado com uma bateria de 516 kWh, um elevador de acessibilidade e suspensão pneumática em todos os eixos, garantindo conforto para todos os passageiros e o motorista.

Quanto ao condutor, o ônibus também conta com coluna de direção regulável, que pode ser ajustado de acordo com as caraterísticas do motorista.

O modelo ainda possui um motor integrado com cada uma das rodas do segundo e terceiro eixos e um módulo de controle eletrônico de tração, freio a disco com ABS/EBS e sistema regenerativo nos eixos, o que confere segurança.