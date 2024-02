Corpo de Bombeiros mobilizou até helicóptero para salvar jovem de Anápolis que se afogou em rio no DAIA

Portal 6 conversou com o soldado Ramiro, que contou como foi a operação de resgate de Jonathan Santiago Fernandes

Augusto Araújo - 16 de fevereiro de 2024

Soldado Ramiro, do Corpo de Bombeiros, localizou o corpo de Jonathan Fernandes no Rio Caldas. (Montagem: Reprodução)

O Portal 6 conseguiu com exclusividade o depoimento do bombeiro responsável pelo resgate do jovem que se afogou enquanto pescava com os primos em Anápolis, nesta sexta-feira (16).

Em entrevista, o Soldado Ramiro explicou que se encontrava em um Centro de Instruções do Corpo de Bombeiros, ministrando conteúdos para os aprendizes de soldado da corporação.

Em determinado momento, o pai da vítima chegou ao local, desesperado, informando sobre o afogamento do filho.

De pronto, o militar se deslocou junto a uma equipe de bombeiros até o Rio Caldas, onde Jonathan Santiago Fernandes estava pescando.

“Chegando ao local, fomos informados que o rapaz entrou na água para fazer a travessia e submergiu. Dessa forma, já adentramos na água para realizar as buscas”, detalhou.

O que chamou a atenção no relato do soldado Ramiro foi o fato de que o mergulho realizado não contou com a ajuda de equipamentos – fossem nadadeiras, cilindro de oxigênio ou máscaras.

“Como eu estava ministrando as instruções logo antes, tive de fazer o mergulho em apneia, apenas no fôlego”, explicou.

Após cerca de cinco minutos nas águas do Rio, o bombeiro conseguiu encontrar o corpo de Jonathan, a uma profundidade de aproximadamente quatro metros.

Depois de retirar o jovem da água, foram feitos os procedimentos de primeiros socorros. Assim que o desfibrilador da equipe de resgate apontar que ainda havia batimentos cardíacos, os militares chamaram um helicóptero para transportá-lo com maior agilidade.

“Ele veio de Goiânia para Anápolis, e encaminhou o rapaz até a UPA Vila Esperança, onde o deixamos sob cuidados médicos. Mas, infelizmente, o óbito foi declarado lá no hospital”, lamentou Ramiro.

A morte de Jonathan foi registrada na delegacia do município e deve ser investigada pela Polícia Civil (PC).