DJ de Anápolis flagra cãozinho dando salto inacreditável para não ser atropelado

Imagens de câmera de segurança mostram ação do animal para escapar de colisão, que parecia inevitável

Augusto Araújo - 16 de fevereiro de 2024

Câmera de segurança flagrou salto de cachorro para não ser atropelado, em Anápolis. (Montagem: Reprodução).

Uma cena impressionante chamou a atenção na região do Bairro de Lourdes, em Anápolis, após um cãozinho dar um salto inacreditável para não ser atropelado.

As imagens foram enviadas ao Portal 6 pelo artista ‘DJ Bokão’, que é proprietário de uma empresa de eventos.

Conforme o vídeo, gravado por câmeras de segurança às 07h32 desta quinta-feira (15), há um fluxo normal de veículos em um cruzamento da região.

De repente, o cachorro aparece correndo pela rua, indo na direção de um carro que vinha no sentido contrário. Contudo, quando a colisão parece inevitável, o animalzinho toma uma atitude imprevisível.

Isso porque ele deu um salto, pulando sobre o capô do automóvel, diminuindo o potencial do impacto. No susto, o condutor do veículo também consegue frear, evitando o pior.

Em entrevista à reportagem, Dj Bokão explicou que ficou bastante surpreso com a cena.

“Eu fiquei preocupado se ele [o cachorro] tinha se machucado, mas ele saiu correndo. A motorista que ficou mais assustada. Mas depois que eu vi nas imagens, foi muito engraçado. Ele foi muito esperto”, concluiu.