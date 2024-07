Enfurecida com término, namorada joga televisão no companheiro e foge com a carteira dele

Vítima ainda chegou a fazer um pix para tentar "acalmar" a suspeita e fazer com que ela aceitasse o fim do relacionamento

Thiago Alonso - 11 de julho de 2024

Discussão acabou em agressão e bens danificados. (Foto: Reprodução)

O término de um relacionamento acabou em uma discussão ferrenha entre um casal do Bairro Vila Norte, região Nordeste de Anápolis.

O rompimento aconteceu durante a tarde desta quinta-feira (11), e teria sido uma iniciativa do namorado, de 29 anos.

No entanto, ao receber a notícia desagradável, a namorada, de 28 anos, teria ficado enfurecida, momento em que pegou um copo de vidro e atirou contra o, até então, companheiro, deixando-o machucado. Depois, ela ainda chegou a quebrar a televisão dele, jogando-a no chão.

Transtornado, o jovem decidiu fazer um pix de R$ 280 para a suspeita, de modo que ela fosse para Goiânia e acabasse com tudo de uma só vez.

Contudo, não satisfeita com a benfeitoria, ela teria pegado a carteira dele, junto com todos os cartões bancários e até mesmo o vale-transporte, fugindo do local em seguida.

Assustado com a situação, ele acionou a Polícia Militar (PM), que não conseguiu localizar a suposta autora.

Logo, o caso foi registrado em uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde serão realizadas as investigações.