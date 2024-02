Você briga no seu relacionamento por causa desses 5 motivos (e não percebe)

Pode ser por problemas de comunicação, expectativas, estresse ou até mesmo situações que vêm de fora

Ruan Monyel - 16 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Karolina Grabowska)

Às vezes, você pode não perceber os motivos que levam as DR’s no seu relacionamento, mas a real é que isso pode ter influência de coisas do cotidiano do casal.

E é óbivo que isso fica mais intrigante quando as brigas são persistentes, mas permanecem sem motivos aparentes. Por isso, a causa pode estar onde menos se espera.

Pode ser por problemas de comunicação, expectativas, estresse ou até mesmo situações que vem de fora da relação. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba o que pode estar causando o mal entendido.

1. Expectativas próprias sobre o parceiro

É normal, todos nós temos expectativas sobre o relacionamento, mas nem sempre as comunicamos claramente ao nosso parceiro, o que pode levar a discussões frequentes.

Esse pensamento exagerado em cima do outro, além de brigas constantes, gera dúvida quanto a relação, já que o parceiro não está ciente das expectativas criadas por você.

2. Estresse por situações fora do relacionamento

Muitas vezes, trazemos o estresse de nossas vidas cotidianas para dentro da relação, seja problemas no trabalho, preocupações financeiras ou conflitos familiares.

O problema é que não percebemos que estamos descontando as frustrações externas em nosso parceiro, e isso pode levar a ressentimentos e intrigas frequentes.

3. Falta de comunicação

O diálogo é a alma de qualquer relacionamento saudável, no entanto, podemos não perceber a falta de comunicação até que seja tarde demais.

Se você não está atento a essas falhas de comunicação, pode acabar brigando repetidamente pela mesma razão sem perceber que uma simples conversa olho no olho pode resolver a situação.

4. Controle excessivo

Embora seja interpretado como um ato de cuidado, tentar controlar o parceiro o tempo todo pode ser visto como tóxico e manipulador.

Essa luta pelo poder e controle sobre o outro, pode criar tensões constantes entre o casal, afinal, por mais que estejam juntos, vocês continuam sendo dois indivíduos diferentes.

5. Necessidades não atendidas

Todos nós temos necessidades emocionais que precisam ser atendidas em um relacionamento, seja ela atenção, carinho, apoio emocional ou provas de amor.

Quando essas necessidades não são atendidas, muitas vezes por não serem ditas, as brigas se tornam constantes no seu relacionamento sem que você entenda o verdadeiro motivo.

