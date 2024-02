6 frases que um caixa de supermercado nunca deve dizer aos clientes

Alguns momentos específicos e situações embaraçosas com clientes dão vontade de dizer algumas coisas e nós identificamos algumas delas e trouxemos para você

Magno Oliver - 17 de fevereiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Existem algumas frases que um caixa de supermercado nunca deve dizer aos clientes e muita gente nem imagina quais são elas.

O papel do caixa de supermercado vai muito além de apenas passar produtos pelas registradoras e finalizar a compra feita pelo consumidor.

Assim, é essencial que esses profissionais mantenham um padrão de cortesia, bom atendimento e profissionalismo ao interagir com os clientes.

No entanto, há certas frases que nunca devem ser proferidas(apesar da enorme vontade), pois podem causar desconforto, insatisfação e até mesmo afetar a reputação do estabelecimento.

Pensando nisso, fizemos um apanhado delas com profissionais da área e o que eles sentem desejo de fazer, mas não podem por questões que todo mundo já entende bem.

6 frases que um caixa de supermercado nunca deve dizer aos clientes

1. “Você realmente precisa disso?”

Questionar as escolhas de compra dos clientes pode ser interpretado como invasivo, desrespeitoso e julgador, criando uma experiência desagradável para quem efetua uma compra.

2. “Esse produto é péssimo, não recomendo”

Criticar os produtos disponíveis no estabelecimento pode minar a confiança do cliente na qualidade dos itens oferecidos, prejudicando as vendas e a reputação da loja. Dessa forma, eles seguram a língua, pois afinal querem manter seu emprego.

3. “Você parece estar gastando muito dinheiro, isso tudo é realmente só para você?”

Comentários sobre os hábitos de gastos dos clientes são inadequados e podem fazer com que se sintam desconfortáveis ou constrangidos.

4. “Nossa, você está comprando bastante comida, vai comer isso tudo?”

Comentários sobre o volume de compras dos clientes podem ser interpretados como críticas ao estilo de vida ou hábitos alimentares, gerando constrangimento e irritação profunda. Ainda bem que eles não podem falar o que pensam, não é mesmo?

5. “Esse produto está mais barato em outra loja”

Comparar os valores com os concorrentes pode levar o cliente a questionar a política de preços do supermercado e buscar alternativas em outros lugares.

Assim, isso vai fazer com que o estabelecimento possivelmente perca o consumidor e, por consequência, a venda dos produtos do mercado.

6. “Você está pagando com dinheiro ou cartão? Com certeza vai querer parcelar, pelo tanto de item.”

Por fim, questões sobre a forma de pagamento podem parecer invasivas e inadequadas, já que a escolha do método de pagamento é pessoal e não diz respeito ao atendimento no caixa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!