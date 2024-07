Acabe de uma vez com os insetos na sua casa usando essa técnica

Apenas quatro produtos naturais são necessários para afastar esses pequenos invasores

Ruan Monyel - 24 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@masnatural0)

Está cansado de ver os insetos pousando nas comidas e atrapalhando as atividades diárias na sua casa? Existe uma solução simples para afastá-los do seu lar.

Sejam as formigas na cozinha, os mosquitos no banheiro ou as baratas por todos os ambientes, esses seres indesejados acabam com o conforto, gerando grandes problemas.

Mas, para acabar com esses invasores, só são necessários quatro produtos e uma técnica simples, que, além de espantá-los, deixa os cômodos com um cheiro agradável.

Dentre os inúmeros problemas que podem aparecer no dia a dia, um dos mais comuns, mas pouco discutidos, é a aparição de pequenos invasores.

Os insetos, além de serem nojentos, podem transmitir graves doenças, e se livrar deles é imprescindível para garantir a segurança da sua família.

A boa notícia é que existe um truque simples para afastá-los, utilizando apenas uma fruta e um carvão aceso, que também vão deixar sua casa com um aroma agradável.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@junior4x4), garante um ambiente limpo, seguro e livre de pragas.

Para reproduzir, basta abrir uma tampinha em uma laranja e retirar toda a polpa da fruta, preservando a casca por inteiro.

E então, na tampinha superior, faça um furinho utilizando uma faca ou objeto cortante.

Agora, basta colocar duas colheres de café dentro da casca da laranja e adicionar um pedaço de carvão aceso.

Por fim, basta colocar duas folhas de louro picadas e prontinho! Você tem um defumador orgânico que espanta os insetos e deixa a casa com um aroma agradável. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Nunes Saraiva (@junior4x4)

