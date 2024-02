Acusado de tentar matar ex-esposa, prefeito de Iporá é solto e recebido com festa por moradores

Nas gravações compartilhadas no Instagram, político ainda agradeceu populares pelo apoio

Gabriella Pinheiro - 17 de fevereiro de 2024

Prefeito de Iporá, Naçoitan Leite, é recebido com festa após soltura. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Acusado de tentar matar a ex-esposa e o namorado dela a tiros, o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (sem partido), foi solto na sexta-feira (16). Ao deixar o presídio, ele foi recebido com festa pelos moradores da cidade, que comemoraram a decisão.

Em vídeos compartilhados nos stories no Instagram do político, é possível ver o homem no meio de uma multidão de pessoas que abraçam ele, filmam e até jogam foguetes em celebração a soltura.

“Obrigada povo de Iporá…”, escreveu ele na gravação ao som da música gospel “Nova História”.

A decisão, emitida pelo juiz Wander Soares Fonseca, foi determinada sob a condição de que o suspeito cumpra algumas medidas cautelares, sendo elas: instalação de tornozeleira eletrônica, manutenção de endereço atualizado nos autos e não manter contato ou frequentar os locais feitos pela vítima e os familiares.

O documento também impõe que Naçoitan cumpra a manutenção das medidas cautelares e protetivas já determinadas anteriormente e compareça mensalmente na Secretaria do Juízo da comarca do município onde vive até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar as atividades.

Em tempo

O crime ocorreu no dia 18 de novembro de 2023 quando o prefeito, que trafegava em uma caminhonete, foi até a residência da ex -companheira, derrubou o portão com o veículo e invadiu o local.

Na sequência, ele disparou ao menos 15 tiros contra a mulher e o atual namorado dela. Eles não ficaram feridos.

Posteriormente, ele retornou para o carro e fugiu do local. A motivação para a ação teria sido a não aceitação do término do relacionamento, que havia acontecido dois meses antes.

Conforme investigações da Polícia Civil (PC), ele ainda é suspeito de furtar um equipamento de gravação da câmera de segurança da residência da ex-esposa, após os disparos.

Em depoimento, funcionários da fazenda do prefeito afirmaram que, durante a manhã do ocorrido, ele foi até o local, trocou a caminhonete por um carro branco e, momentos depois, retornou e desfez a troca.