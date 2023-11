Câmeras de segurança da casa onde prefeito atirou 15 vezes foram furtadas, diz polícia

A Polícia Civil (PC) segue nas buscas para localizar o paradeiro do prefeito de Iporá, Naçoitan Araújo Leite (PSDB), suspeito de invadir e atirar 15 vezes na propriedade onde estava a ex-mulher e o atual companheiro dela. O caso aconteceu no sábado (18).

Em coletiva de imprensa dada nesta segunda-feira (20), o delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz, afirmou que mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã na fazenda e na casa do político.

De acordo com a autoridade, durante as investigações, foi encontrado uma filmagem de uma câmera de segurança, onde está localizada a residência da vítima, que mostra o momento em que um homem em um carro, modelo Volkswagen Gol da cor branca, retira um gravador de vídeo digital (DVR) da casa da vítima.

Um veículo com características similares aos do vídeo foi localizado na fazenda do prefeito, mas, até o momento, a pessoa responsável pela subtração do aparelho não foi identificada.

Segundo o delegado, além do automóvel, também foram encontradas cinco munições de arma de fogo. Naçoitan não tinha autorização para porte de armamento.

Em depoimento, o atual namorado da ex-companheira do prefeito alegou nunca ter recebido ameaças por parte do político e que está abalado com a situação.

“O namorado falou que foi um momento bastante conflituoso, que eles tiveram que se esconder e que está se sentindo ameaçado. Mas durante o depoimento ele não relatou nenhuma ameaça anterior”, disse.

O prefeito poderá responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio. Até o momento, tanto os armamentos utilizados para o crime quanto o prefeito não foram encontrados.

Em tempo

Naçoitan Araújo Leite está desaparecido desde a madrugada de sábado (19), após invadir a residência e atirar 15 vezes na casa da ex-mulher.

De acordo com a PC, o crime teria acontecido pois o político não aceitava o fim do término do relacionamento com a vítima, com que estava separado há dois meses.

Na ocasião, o homem dirigiu, em uma caminhonete, até a casa em que a vítima mora e utilizou o próprio veículo para quebrar o portão da casa e invadir o local.

Após a ação, ele foi em direção até o quarto da casa, onde estavam a mulher e o atual, e disparou contra o cômodo