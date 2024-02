Cimehgo prevê volume assustador de chuva para Goiás no domingo (18); veja cidades afetadas

Tempestades poderão ainda serem acompanhadas por rajadas de vento e raios

Davi Galvão - 17 de fevereiro de 2024

Trecho alagado em Goiânia durante forte chuva na capital. (Foto: Captura/ Portal 6)

Neste domingo (18), os goianos devem estar de sobreaviso para a possibilidade de tempestades por todo o estado, acompanhadas de fortes rajadas de vento, que podem ultrapassar os 60km/h.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado na sexta-feira (16).

O alerta maior fica para o município de Iporá, que poderá receber sozinho um volume de 30 mm de água.

Já na sequência, vem Flores de Goiás, Iporá, Aruanã e Minaçu, localidades onde os goianos podem ter de lidar com até 25 mm de chuva.

Rio Verde, Itumbiara, Ceres, Goianésia e Araguapaz ainda poderão enfrentarão tempestades com até 20 mm de volume.

Tanto em Goiânia quanto em Anápolis há a previsão para 15 mm.

Além disso, as temperaturas permanecerão elevadas ao longo do dia, com uma média máxima de 30°C e mínimas de 20°C.

A grande quantidade de água deverá ser concentrada, o que pode provocar falta de energia, alagamentos e quedas de árvores. A recomendação é que populares evitem situações de risco.