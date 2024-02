Motoristas vão pagar mais caro nos pedágios das BRs-153 e 060 a partir de segunda (19); veja novos valores

Alteração nos valores foi autorizada pela ANTT e acompanha Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Gabriella Pinheiro - 17 de fevereiro de 2024

Pedágio da Triunfo Concebra na BR-060, em Goianápolis. (Foto: Divulgação)

Os motoristas que forem trafegar nas BRs-060 e 153 – que são administradas pela concessionária Triunfo Concebra – vão pagar mais caro nos pedágios a partir das 00h da próxima segunda-feira (19).

A alteração nos valores, que é de 6,35%, foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e acompanha a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre o período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023.

O reajuste afetará os pedágios localizados em Alexânia, no km 43,1 da BR-060; em Goianápolis, no km 107,9 da BR-060; em Professor Jamil, no km 553,1 da BR-153 e em Itumbiara no km 685,8 da BR-153.

Devido a mudança, os novos valores passam a variar entre R$ 2,70 a R$ 19. O preço pode depender do tipo de veículo, da estrutura, números de eixos e entre outros.

No caso do pedágio em Alexânia, no entorno do Distrito Federal (DF), motocicletas terão o preço de R$ 3,70. Enquanto o de automóveis é de R$ 7,40, já caminhão e ônibus, o valor é de R$ 14, 80 . Enquanto o Eixo adicional (comercial) passa a ser de R$ 7,40.

Enquanto na praça de pedágio 2, em Goianápolis, o valor para moto salta para R$ 2,70. Os caminhões e ônibus são de R$ 10,80 e o eixo adicional (comercial) assim como o de automóveis fica em R$ 5,40.

No pedágio 3, que fica na região Sul de Goiás, em Professor Jamil, caminhão e ônibus serão cobrados R$ 15, 80. Já o Eixo Comercial, é de R$ 7,90, enquanto motos passam a ser R$ 3,95 e automóveis R$ 7,90.

Por fim, na praça de Itumbiara, o valor para motocicletas é R$ 4,75. Caminhão e ônibus é de R$ 19 e automóveis R$ 9,50. O eixo adicional e comercial é R$ 9,50.