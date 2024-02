Trio é encaminhado às pressas para o hospital após emboscada em Aparecida de Goiânia

Vítimas foram pegas de surpresa por autores de disparos e se encontram em estado grave

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2024

Vítimas estariam em estado grave (Montagem: Reprodução)

Um trio precisou ser encaminhado às pressas para o hospital após serem alvejadas em uma emboscada em Aparecida de Goiânia, nesta sexta-feira (16).

O crime teria ocorrido por volta das 22h30, no bairro Cidade Livre.

As três vítimas se encontravam em uma residência, fazendo o uso de entorpecentes, quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados, que chegaram já atirando.

Foram alvejados dois homens, um com ferimentos na perna direita e braço esquerdo, o outro no peito e braço direito, e uma mulher, que também teria sido baleada no crânio.

A Polícia Militar (PM) encontrou as vítimas ainda com vida, as quais foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a unidades de saúde em estado grave.

A mulher foi levada ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO) e os dois homens ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

As devidas investigações serão realizadas pela Polícia Civil (PC).