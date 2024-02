Gato faz compra de R$ 300 na Amazon e deixa dono sem acreditar no que aconteceu

Após publicação viralizar, a própria empresa entrou em contato com o "cliente"

Davi Galvão - 18 de fevereiro de 2024

Ação da gatinha foi flagrada pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Todo mundo que compra online, com certeza, já passou pelo momento de eventualmente se arrepender de alguma transação e até mesmo pensar em como devolver o produto.

Normalmente, para efetuar o estorno (caso já tenha se passado o prazo), as empresas costumam exigir algum motivo que justifique essa recusa em permanecer com o item.

Acontece que, por mais que pareça improvável e, até mesmo cômico, o internauta Matheus Nascimento teve de enviar uma solicitação à Amazon e pedir a devolução de uma tábua de churrasco para cortar carnes, no valor de R$ 299,80, com o motivo de “meu gato comprou para mim”.

‘Boa noite, dona Amazon, solicito o cancelamento do pedido, pois não fui eu que fiz, foi meu gato. Não acredita? Segue em anexo o vídeo do dele comprando sozinho’, escreveu à empresa.

Pode ser um pouco difícil de acreditar, mas as imagens, realmente, não mentem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

A cômica publicação no X – antigo Twitter – viralizou entre os usuários e já conta com mais de 6 milhões de visualizações.

No registro, a pequena Nutella, da raça Bengal, aparece no circuito de segurança interno da casa, próxima ao computador, que estava mostrando sugestões de compras – uma funcionalidade presente quando o dispositivo está integrado à Alexa.

A felina conseguiu realizar a tão improvável façanha por conta da opção “compra com um clique”, que Matheus havia previamente deixado habilitada.

Após toda a repercussão, a Amazon entrou em contato com o internauta, já ciente do episódio consumista de “Nutella” e requisitou as informações necessárias para fazer o estorno.

Nos comentários, os usuários acharam bastante graça da situação e ficaram felizes com o desfecho da história.

“Que bom! Pelo menos agora o churrasquinho de gato vai ser cancelado”, brincou um usuário.

“Nossa, se fosse a minha eu ia realmente aproveitar a tábua quando chegasse, só não ia ter gato mais”, ameaçou outra, ainda em tom de humor.