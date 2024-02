Portal 6 dá início a Ciclo de Entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Anápolis

Formato inédito na cidade será produzido em parceria com os Estúdios Sigma

Denilson Boaventura - 18 de fevereiro de 2024

Pré-candidatos a prefeito de Anápolis melhores posicionados nas pesquisas. (Foto: Reprodução)

Em um formato inédito, em parceria com os Estúdios Sigma, o Portal 6 dá início ao Ciclo de Entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Anápolis.

Nesta primeira etapa, participam os postulantes mais bem posicionados na última Paraná Pesquisas/Portal 6.

Amilton Filho (MDB), Antônio Gomide (PT), Hélio Lopes (PSDB) e Márcio Corrêa (MDB) já confirmaram presença. Leandro Ribeiro (PP) e Major Vitor Hugo (PL) não responderam, e Márcio Cândido (PSD) optou por não participar.

Uma reunião para apresentação do projeto e realização do sorteio da ordem de entrevistas ocorre nesta segunda-feira (19), às 16h, na redação do Portal 6 em Anápolis.

O Ciclo de Entrevistas começa na primeira semana de março. Será ao vivo nos Estúdios Sigma, com transmissão diária, e cobertura em tempo real.