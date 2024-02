Clientes denunciam supermercado em Anápolis por falta de higiene: “cheio de moscas e mau cheiro”

Estabelecimento também estaria descartando lixo de forma inadequada e vendendo produtos vencidos nas prateleiras

Thiago Alonso - 19 de fevereiro de 2024

Clientes denunciam falta de higiene em supermercado de Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Moscas para todo lado, mau cheiro e falta de higiene. Essas são algumas das reclamações que clientes do Supermercado Sempre Mais, localizado no Parque das Nações, em Anápolis, relataram a respeito da situação em que os alimentos estão sendo armazenados no local.

Ao Portal 6, um desses consumidores, que preferiu não ser identificado, enviou vídeos, feitos neste domingo (19) onde é possível ver os insetos passeando e sobrevoando pelas carnes do açougue, enquanto os trabalhadores agem como se nada estivesse acontecendo.

O autor das imagens destacou que a falta de higiene já é um consenso entre os frequentadores do local.

“Toda vez que a gente chega lá, é bem perceptível o odor. Não só no açougue, mas em tudo ao redor”, comentou. “O mau cheiro lá é muito grande, não é um ambiente agradável”, completou.

Além do manuseio inadequado das carnes, o lixo, que é colocado na calçada, também incomoda bastante, piorando ainda mais a situação.

Já uma segunda denunciante, que também pediu para não ser identificada, disse já frequentar o local desde a inauguração e que essas cenas são comuns desde o início.

“Frequento desde quando o mercado inaugurou, mas para mim é a última opção, só vou lá quando não tem nada aberto”, explicou.

Além disso, a cliente reclamou de uma “água fedida”, que escorre o tempo todo do balcão do açougue, deixando a superfície molhada.

A consumidora afirmou que chegou a avisar ao responsável pelo supermercado que iria fazer uma denúncia, mas que foi ironizada. “O cara me falou na cara dura ‘se a vigilância vir, ela é nossa aliada‘”.

Não o bastante toda essa situação de falta de higiene, os frequentadores do supermercado destacaram que existem produtos sendo vendidos fora do prazo de validade.

“Tem coisas vencidas nas prateleiras, muitas coisas que eu vi, expostas para os clientes comprarem”, se queixou a cliente.

O Portal 6 tentou entrar em contato com o Supermercado Sempre Mais, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria. O espaço da matéria segue em aberto para manifestações por parte do estabelecimento.

*Colaborou Davi Galvão