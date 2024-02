Durante madrugada, homem mata jovem e esfaqueia ex-esposa no meio de rua

Por pouco, mulher conseguiu ser socorrida e foi levada até uma unidade de saúde do município

Gabriella Pinheiro - 19 de fevereiro de 2024

Caso aconteceu em Santa Bárbara de Goiás. (Foto: Reprodução)

No meio de uma rua vazia, durante a madrugada. O cenário amedrontador foi palco de um crime brutal cometido por um homem, de 48 anos, que resultou no assassinato de um jovem, de 29 anos, e que, por pouco, quase ceifou a vida da ex-esposa do suspeito, de 46. O caso aconteceu em Santa Bárbara de Goiás na madrugada de domingo (18).

Toda a situação ocorreu no Conjunto Jonas Pires, por volta das 02h, quando uma moradora local flagrou um carro parado na via, escutou uma discussão e decidiu denunciar a situação à Polícia Militar (PM), que compareceu no local.

No endereço, os militares encontraram as vítimas caídas no solo. Uma delas, o jovem, teve o óbito confirmado no local, enquanto a mulher pedia socorro, após supostamente ter recebido facadas nas costas.

Aos policiais, ela afirmou que o crime teria sido cometido pelo ex-marido dela e que o homem estaria dirigindo uma Chevrolet S-10.

Devido ao estado da vítima, os policiais rapidamente acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros.

Uma ambulância chegou a ser enviada até o local, mas sem a presença de enfermeiros ou médicos. Devido a ausência de socorristas, os próprios policiais e o motorista da viatura colocaram a vítima na maca e a conduziram até o Hospital Municipal de Santa Bárbara de Goiás.

Após a chegada, ela foi transportada em uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU até uma unidade hospital de Goiânia.

A Polícia Técnica Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e compareceram no local para realização de perícia e recolhimento do corpo, respectivamente.