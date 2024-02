Ganhou mais de R$ 6 milhões na loteria com a namorada, mas está surpreso com a decisão dela

Um casal está enfrentando uma verdadeira guerra após ganhar £ 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões) na loteria da Inglaterra. Isso porque a mulher terminou com o parceiro e levou toda a bolada consigo.

Michael Cartlidge, de 39 anos, e Charlotte Cox, de 37, estavam juntos quando decidiram tentar a sorte com um ticket dourado. Ao The Sun, o homem explicou que teve a ideia e transferiu o dinheiro para a conta da parceira.

Foi então que ela pagou pelo papel da sorte e riscou os números exatos. Ao descobrir que teria acertado todos, o casal ficou muito animado, principalmente Charlotte.

Uma semana foi o suficiente para que ela decidisse romper o relacionamento e ir embora, deixando Michael para trás e sem nenhum valor do prêmio.

“Eu sei que foi a conta bancária dela que pagou, mas moralmente deveria ir para 50-50″, desabafou o recém-largado. “Estou em choque. Posso admitir abertamente que não teríamos conseguido aquela passagem sem Charlotte, mas ela também não teria conseguido sem mim”, continuou.

Agora, Michael explicou que está disposto a iniciar uma ação judicial para recorrer à metade do prêmio, independente do desgaste na relação. Já Charlotte, segue afirmando que só há registros dela na compra do bilhete e não dividirá nada com o ex.