Mãe manda mensagem para escola do filho após encontrar o que vinha no caderno dele

Irritada, ela deixou mensagem para a direção da escola e ainda ameaçou: "não vai fazer. Só de pirraça”"

Gabriella Licia - 20 de fevereiro de 2024

Mãe mandou mensagem para a direção da escola. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma mãe extremamente irritada viralizou nas redes sociais após descobrir o que a professora estava fazendo com o filho pequeno. A gravação de tela com a conversa foi publicada no Instagram.

Nas cenas é possível ver a mulher mandando uma mensagem para a direção do colégio do garotinho. “Eu preciso falar com a professora do meu filho. Uma tal de Caroline Dias”, disse.

“Eu preciso que ela pare de mandar dever de casa para o meu filho”, continuou. Um funcionário da instituição ficou sem entender a questão e respondeu apenas “oi?”.

A mãe então continuou a explicação. “Ele não consegue fazer sozinho e eu tenho que ajudar ele. É quase todos os dias que essa professora manda dever. Eu não aguento mais”, destacou.

O funcionário continuou sem entender o motivo da fúria. “Vou te falar qual o problema. O problema é que eu pago vocês para ensinarem o meu filho e não pra eu ter que ficar ensinando ele em casa. Isso não é minha obrigação. É obrigação de vocês”, retrucou.

A direção então se posicionou. “Certo, mas o ensino é conjunto: dentro de sala de aula e em casa com os pais”, ponderou.

Mas nada adiantou. A mãe continuou se queixando do excesso de atividades extracurriculares e, ao final, deixou uma ameaça.

“Se ela mandar de novo, meu filho não vai fazer. Só de pirraça”, concluiu a mulher. Os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns concordaram com a posição da mãe, outros defenderam que o ensino é realmente conjunto.

Assista!