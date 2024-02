População questiona situação do bairro Calixtópolis e colégio Leiny Lopes: “não é a primeira vez”

Cenário de calamidade culminou em um ataque à faca contra três alunos da unidade. Um deles não sobreviveu

Davi Galvão - 20 de fevereiro de 2024

Imagem mostra pessoas chorando após informações sobre crime. (Foto: Reprodução)

Após um assassinato na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Oliveira, localizado no Parque Calixtópolis, em Anápolis, na tarde desta terça-feira (20), diversos moradores da região comentaram que o ocorrido não se deu “ao acaso”.

O trágico incidente, que resultou na morte de um aluno e na hospitalização de outros dois – encaminhados às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança e, posteriormente, transferidos para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), parece ter sido a consequência final de uma série de sintomas que, quem mora na região, tem de lidar diariamente.

“Não é a primeira vez que acontece algo aqui perto, lá no campo de futebol [próximo ao colégio], já teve algo parecido, e ninguém faz nada”, contou uma das pessoas presentes no local, à reportagem do Portal 6.

“Semana retrasada o mesmo caso, só que não teve morte, semana passada novamente, e agora de novo, só que um infelizmente faleceu”, apontou uma internauta na seção de comentários que noticiaram o homicídio.

“Aonde fica a segurança dos alunos? Ou só tem segurança quando filho de coordenador, diretor e professor morre?”, questionou ainda.

Moradores também denunciaram a própria conduta do colégio, acusando a administração da unidade de omissão diante de diversas irregularidades.

“Engraçado como o Leiny nunca vê nada, nunca vê professor assediando aluna, nunca vê as brigas, nunca faz questão da segurança dos alunos, é tenso”, declarou outra internauta.

Os suspeitos de terem participado da agressão já foram localizados e presos pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foi procurada pela reportagem para comentar o ocorrido, mas não deu retorno em tempo hábil.