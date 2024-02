Representantes de pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis destacam importância do Ciclo de Entrevistas para eleições municipais

Ordem dos entrevistados será divulgada em breve no site e nas redes sociais do Portal 6

Pedro Hara - 20 de fevereiro de 2024

Reunião foi realizada com representantes de pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O Portal 6 reuniu, na segunda-feira (19), representantes dos pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis para explicar a dinâmica e sortear a ordem em que será realizado o Ciclo de Entrevistas.

Participaram da reunião representantes dos pré-candidatos Amilton Filho (MDB), Antônio Gomide (PT), Hélio Lopes (PSDB) e Márcio Corrêa (MDB).

Nesta primeira etapa, os postulantes mais bem posicionados na última Paraná Pesquisas/Portal 6 serão entrevistados na ordem sorteada durante a reunião.

Assessor do deputado estadual Amilton Filho, Thales Moura classificou a iniciativa como “um marco para Anápolis” e que a dinâmica permite mostrar outros lados dos pré-candidatos.

Luis Gustavo Rocha, representando o suplente de deputado federal Márcio Corrêa, esteve na reunião e destacou o “compromisso do veículo com o cidadão anapolino e com a pluralidade de projetos que se colocam para a cidade”.

Ainda segundo Luís Gustavo, a participação de Márcio Corrêa é uma resposta à alta lembrança na última pesquisa eleitoral, refletindo o respeito à escolha da população.

“Não poderíamos deixar de ocupar esse espaço de debate, em respeito à parcela da população que colocou Márcio Corrêa entre os nomes mais lembrados para concorrer às eleições e também em respeito à população por inteiro, que precisa fazer uma escolha consciente, pautada em ideias e propostas para Anápolis”, ponderou Luis.

Assessor de Hélio Lopes (PSDB), Tiago Estrela afirmou que a proposta “aproxima o candidato dos eleitores que ainda não escolheram e não conhecem os candidatos”, ressaltando a importância do contato direto entre candidatos e eleitores.”

Ludmilla Rodrigues e Adriel Ferreira, representantes do deputado estadual Antônio Gomide, não se pronunciaram sobre a iniciativa durante a reunião.

O Ciclo de Entrevistas será realizado pelo Portal 6 em parceria com os Estúdios Sigma.