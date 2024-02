Saiba quem é o “turco” de Anápolis, suspeito de ter abusado de criança de 6 anos

Morador da cidade há mais de 40 anos, polícia suspeita que ele possa ter se envolvido em outros crimes do tipo

Samuel Leão - 20 de fevereiro de 2024

Idoso é preso por suspeita de estupro de vulnerável. (Foto: Divulgação/PC)

Um crime bárbaro, investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), foi registrado nesta segunda-feira (19) em Anápolis. Um suposto estupro de vulnerável teria sido cometido por Muhamad Abdus Salam Isa Muhamad, de 78 anos, contra uma criança de apenas 6 anos.

Morador de Anápolis há mais de 40 anos, o suspeito é cidadão palestino e é conhecido na região em que vive como “Turco da Vila Gois”. De cabelos brancos e com um grande óculos, ele foi preso preventivamente.

O crime foi descoberto e denunciado pela mãe do garotinho, que percebeu ele brincando com a criança de ‘pique-pega’ e desconfiou da situação. O idoso é amigo da família e teria aproveitado uma distração da própria esposa e da mãe do pequeno.

Ao verificar o que havia acontecido, consultando imagens das câmeras de segurança da residência, descobriu os atos libidinosos cometidos pelo suspeito com o filho dela. Ela, então, decidiu denunciar a situação para a Polícia Civil (PC).

Diante disso, as autoridades deram seguimento à prisão preventiva do idoso. Ele foi encaminhado para a Unidade Prisional de Anápolis, onde ficará à disposição da Justiça até o fim da investigação.

Ele deverá responder por estupro de vulnerável e, caso condenado, pode receber uma pena de até 15 anos de reclusão.

Em um primeiro momento, a identidade dele não havia sido divulgada, no entanto, foi tornada pública pela PC – nos termos da Lei 13.869/2019 – com o intuito de identificar possíveis outras vítimas.

O Disque-Denúncia da DPCA de Anápolis está disponível para a população através do WhatsApp (62) 98595-6560, telefone fixo (62) 3328-2721 ou 197.