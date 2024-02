Confeiteira divide opiniões ao contar por que não vai mais vender para cliente

"Essa encomenda dela de amanhã que está aqui eu não vou dar para ela, vou dizer que eu não vendo mais. Ela é burra porque nem vale a pena", disse a profissional

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Reprodução / Tik Tok)

Uma gravação relatando uma situação inusitada entre uma doceira e sua cliente viralizou nas redes sociais, e gerou polêmica entre usuários na internet.

A confeiteira e moradora do Rio Grande do Sul, Taiana Santos, publicou um vídeo no Tik Tok contando sobre os recheios de bolo que produz e que estava vendendo para uma cliente.

O depoimento mostra que a profissional começou a estranhar quando uma cliente que dizia que “amava muito” os recheios dela, passou a fazer pedidos diários e frequentes de brigadeiro e cremoso branquinho.

Foi então que ela decidiu investigar o que estava acontecendo e descobriu algo que a irritou bastante.

“Estou com 2 baldes de recheio aqui prontos. Brigadeiro e uma bacia de branquinho cremoso para uma cliente que compra os recheios porque ela disse que ama os recheios. E estou vendendo a bacia de recheio pronto. Essa bacia menor, estou vendendo a R$ 100,00, o brigadeiro. E essa um pouco maior, a R$ 150,00.”, diz ela no início do vídeo.

Até que a história se desdobra e ela continua: “só porque eu comecei a achar estranho porque todos os dias ela pediu uma bacia de cada. Fui lá pesquisar e ela está vendendo doce com os meus recheios. E aí essa encomenda dela de amanhã que está aqui eu não vou dar para ela, vou dizer que eu não vendo mais”.

E explica o motivo: “por que a gente quer ser bom, entendeu. Achei que ela estava comendo em casa, cara, e ela está usando os meus recheios para vender os doces dela com os meus recheios. Ela é burra porque nem vale a pena, ela está gastando R$ 250 de recheio para vender para outro, nem lucro ele deve estar tendo. Eu tô chocada.”

Os comentários na Internet

Na caixa de comentários, os seguidores dividiram opiniões dizendo que ela estava errada, enquanto outros não concordaram com a atitude da cliente.

“Imagina se a Nestlé descobre que a gente usa o leite condensado, creme de leite e o chocolate deles pra fazer doce pra vender”, comentou uma seguidora.

“Se eu trabalho com vendas, tenho uma cliente que compra todos os dias, para revenda, vou torcer para q ela venda cada vez mais. Eu ganho, ela ganha, os clientes saiem satisfeitos e eu, só iria agradecer!”, pontuou outra internauta.

Por fim, confira o vídeo completo: