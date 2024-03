6 utilidades do palito de dente que são incríveis e pouco conhecidas

Esses pequenos objetos têm uma variedade de usos além de apenas limpar os dentes

Ruan Monyel - 31 de março de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O palito de dente é utilizado por muitos para apenas uma função, exercendo um papel secundário em comparação com outros utensílios de cozinha ou higiene pessoal.

No entanto, esses pequenos objetos têm uma variedade de usos que não apenas limpar os dentes, e podem ser uma mão na roda para situações do dia a dia.

Da próxima vez que você pegar um deles, lembre-se de que a utilidade pode ir muito além da função principal. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra alguns usos incomuns.

1. Marcador de plantas

Quem cultiva mudas de plantas, sabe que é comum esquecer quais sementes foram plantadas em cada recipiente, mas os palitinhos podem resolver esse problema.

Basta escrever o nome da planta em um papel, colar no palito e enfiá-lo na terra ao lado da muda correspondente.

2. Limpeza de teclado

Continuando a lista, os teclados de computador acumulam muita sujeira entre as teclas, e devido a espessura, a limpeza é uma tarefa desafiadora.

O palito de dente pode ser útil para remover essa sujeira, coloque algodão na ponta e com cuidado passe o palito entre as teclas para remover as partículas indesejadas.

3. Pegar aperitivos

Quem não ama um delicioso “tira gosto”, não é mesmo? Mas esses famosos aperitivos podem sujar muito as mãos, o que acaba incomodando algumas pessoas.

Use os palitinhos para evitar esse desconforto, assim, os convidados conseguem espetar o aperitivo e continuam com as mãos limpas.

4. Limpar as unhas

Para quem cultiva unhas grandes, sejam naturais ou de gel, é importante fazer a limpeza regular em baixo delas.

Os palitos de dente podem ser úteis nessa hora, já que a espessura fina ajuda a alcançar até os lugares mais difíceis, o uso do algodão também é recomendado para fazer a limpeza completa.

5. Decorar pratos comemorativos

Nas datas festivas, como a Páscoa ou Natal, usar os palitinhos com um pouco de criatividade vai dar um novo significado aos deliciosos pratos.

Utilize-os como suporte para decorações nas comidas, deixe a imaginação fluir e surpreenda a galera.

6. Cozinhar vegetais mais rápido

Por fim, uma dica útil para economizar tempo na cozinha é espetar os vegetais mais duros com um palito de dente antes de levá-los ao fogo.

Assim, a água quente vai entrar no legume e, consequentemente, ele vai cozinhar mais rápido.

