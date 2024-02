6 hábitos que devem ser evitados em uma cidade do interior

Quanto menor a região, mais próximas são as pessoas e maior ainda as chances das fofocas se espalharem

Gabriella Licia - 22 de fevereiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Existem alguns hábitos que devem ser evitados a todo custo por pessoas que moram em uma cidade do interior e pretendem manter uma boa aparência na comunidade.

Isso porque, quanto menor a região, mais próximas são as pessoas. Logo, se você cometer um deslize qualquer, a chance de virar notícia no município inteiro é bem maior.

Para não vivenciar o transtorno do ‘cancelamento’, é bom evitar certas situações em cidades pequenas. Confira quais ações são essas!

6 hábitos que devem ser evitados em uma cidade do interior:

1. Fofoca

As pessoas que começam a fazer fofocas e intrigas entre conhecidos em uma comunidade pequena está sujeita a ser desmascarada logo mais. Com isso, muitos envolvidos podem sentir raiva e até excluí-las dos círculos sociais.

2. Relações extraconjugais

O que mais acontece em cidade do interior é alguém cometer um erro e todos ficarem sabendo rapidamente. Agora, imagine só uma comunidade inteira ciente de que você cometeu um adultério.

É melhor evitar, né?

3. Dar PT

Dar PT nada mais é que uma pessoa ingerir muito álcool e cometer ações irracionais durante o efeito da bebida. É comum que os amigos gravem vídeos. Se essas cenas vazarem, as chances de manchar a sua reputação são grandes.

É bom ter cuidado com as palavras, os beijos e, claro, as quedas depois de consumir álcool.

4. Quebrar promessas

Prometer algo e quebrar essa promessa pode ser péssimo para quem vive em cidades pequenas do interior. Principalmente se você ocupar algum cargo público.

A fama de mentiroso poderá te assombrar por anos.

5. Dar calote

Ninguém se esquece de uma pessoa que não paga as dívidas em uma cidade pequena. O assunto pode ser comentado por anos e, evidentemente, sua imagem ficará marcada para sempre.

6. Complexo de superioridade

Por fim, mas não menos prejudicial, quem vive com um complexo de superioridade, esbanjando ignorância por onde passa, não é bem visto pelos demais e pode receber uma fama bem ruim.

