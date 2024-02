Mulher é atropelada no cruzamento de viaduto, no Centro de Anápolis

Mulher chegou a bater a cabeça no asfalto após colisão. SAMU esteve presente para prestar atendimento

Samuel Leão - 22 de fevereiro de 2024

Mulher é atropelada na Avenida Brasil. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (22), uma mulher foi atropelada enquanto atravessava a Rua Barão do Rio Branco, no cruzamento com a Avenida Brasil, no Centro de Anápolis.

Um vídeo captou ela caída ao chão, sendo socorrida por transeuntes e pelo motorista do carro envolvido, um Chevrolet Ônix, de cor branca. O episódio ocorreu em frente ao Centro Administrativo, ainda em construção.

A situação teria acontecido por volta das 10h30, de modo que muitos condutores tiveram que fazer um curto desvio para contornar o veículo, que parou ao lado da vítima.

Informações preliminares dão conta que o acidente teria ocorrido no momento da conversão do carro, vindo da Avenida Brasil em sentido ao lado Sul da cidade, buscando acessar a Barão do Rio Branco.

O motorista alegou não ter conseguido frear ao ver a mulher, conhecida por pedir dinheiro nos semáforos da região, atravessando subitamente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros compareceram ao local e prestaram atendimento à vítima. Ela estava consciente e foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.