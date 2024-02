O ingrediente secreto para tirar manchas e remover mau cheiro das roupas na máquina de lavar

Viralizou no Instagram um segredinho para dar um toque a mais na hora de levar suas peças em casa

Anna Júlia Steckelberg - 22 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

É comum encontrarmos dezenas de técnicas e truques para tirar manchas e remover o mau cheiro das roupas.

Seja na internet ou no boca a boca mesmo, essas táticas sempre vêm acompanhadas de promessas milagrosas para solucionar todo e qualquer problema.

Mas será que de fato funcionam? Precisamos sempre desembolsar uma bagatela para obter roupas brancas depois de lavadas? Há algum truque que realmente presta?

Para responder essas questões, fomos atrás da saída perfeita para te ajudar nisso!

O ingrediente secreto para tirar manchas e remover mau cheiro das roupas na máquina de lavar:

Encontramos no Instagram o perfil da Lorrainy, por lá nos deparamos com dicas de cuidados para casa, além da rotina da internauta.

Em um vídeo, que já bateu a marca de 1 milhão de visualizações, ela desvenda o segredo para sempre ter roupas claras e livres do cheiro ruim, mesmo depois de passarem pelo ciclo da máquina de lavar.

Antes de revelarmos o mistério, é preciso que entendamos que, com o passar do tempo, é comum que os tecidos adquirem um cheiro ruim, proveniente do suor, restos de células mortas e cosméticos na pele.

Essa mistura toda chega gerar manchas, como aquelas de desodorante e assim por diante.

Ok, mas como se livrar disso tudo?

Simples! Segundo Lorrainy, basta que coloquemos um pouco de desinfetante no compartimento de sabão líquido ou alvejante na máquina de lavar.

Além da ação antisséptica, o desinfetante vai atuar na remoção de manchas e mau cheiro nos tecidos. Legal, né?

Alguns internautas deixaram sua opinião sobre o assunto. Veja!

“É verdade isso! Minha mãe coloca nas roupas brancas só para tirar o amarelado, fica perfeito. Bem branquinhas”, afirmou uma mulher.

“Que dica maravilha! Já vou testar nas minhas roupas”, comentou mais uma

“Estou chocada, não sabia disso”, espantou-se outra internauta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lorrainy | Diário de uma Casada (@lorrainylj)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!