Romântico e com muita música: assim promete ser o final de semana em Goiás

Goianos podem se preparar para curtir as melhores programações durante os momentos de descanso

Isabella Valverde - 22 de fevereiro de 2024

Candlelight tributo a Queen será realizado em Goiânia, no Teatro Sesi. (Foto: Reprodução)

Depois de uma semana puxada, esta quinta-feira (22) traz para os goianos a esperança de um excelente final de semana para aliviar a cabeça.

Com isso, a população pode se preparar para curtir as melhores programações durante os momentos de descanso.

Para ajudar nessa missão, o Agenda Portal 6 separou algumas opções para aproveitar o final de semana da melhor forma.

A Chapada dos Veadeiros por si só já é um evento, mas, para divertir ainda mais os turistas, o sábado (24) promete transportar os goianos para o Lua Magic.

Sob a luz da lua cheia, a experiência única será realizada na Eco Vila Paraíso e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla. Promovendo um verdadeiro ‘intercâmbio musical’, os participantes poderão apreciar uma boa música, com a participação de DJ’s e produtores renomados, tanto de Brasília quanto da própria Chapada.

Também no sábado, a noite será de muito agito no Brick House Club, em Anápolis, com MC THzinho, Fe Soares, Sifa e Lyma.

Já por Goiânia, o domingo (25) será repleto de romance à luz de velas, com o charmoso Candlelight: Tributo a Queen. O evento encantador acontecerá no Teatro Sesi e as entradas podem ser adquiridas por meio do site Fever.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: