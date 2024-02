Cachorrinha tem “dia heroico” após enfrentar assaltante em posto no interior de Goiás

Câmeras de segurança registraram momento em que animalzinho avança para cima de suspeito, afastando-o do local

Thiago Alonso - 23 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma cachorrinha acabou tendo um “dia heroico” após enfrentar um assaltante em um posto de combustíveis em Caldas Novas, no Sul de Goiás.

O caso ocorreu no bairro Caldas do Oeste, no início da manhã da última segunda-feira (19), mas só repercutiu nesta sexta-feira (23).

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a situação. O suspeito teria tentado chegar furtivamente no estabelecimento e apontou uma arma na direção de um frentista, exigindo que ele passasse o dinheiro do caixa.

No entanto, o funcionário percebeu que o objeto era de brinquedo, reagindo ao assaltante e partindo para cima.

Nisso, a cachorrinha Bela, que vive no posto, começou a correr atrás e avançar no criminoso, ajudando a afugentá-lo do local.

Ao G1, o dono do posto, Nelson de Morais, destacou que o animal apareceu no posto há cerca de 10 dias, e aos poucos foi conquistando todo mundo no estabelecimento.

“Agora, depois desse episódio, ela se tornou funcionária do posto”, brincou o empresário.

Após o ato de heroísmo, Bela ganhou até mesmo uma cama própria e se tornou a mascote oficial do estabelecimento.