Conheça país com paisagens deslumbrantes e que não precisa de visto para brasileiros entrarem

Ilha conta com belezas naturais que vão desde praias paradisíacas a montanhas, além de metrópoles com infraestruturas surpreendentes

Thiago Alonso - 23 de fevereiro de 2024

Nova Zelândia possui diversas montanhas contemplando paisagem natural. (Foto: Reprodução/Pexels)

Em meio à Oceania, existe um arquipélago que conta com litorais paradisíacos e que não cobra vistos especiais para que brasileiros possam entrar.

Trata-se da Nova Zelândia, país que é formado por apenas duas ilhas, ambas marcadas com vulcões e glaciações.

Sendo assim, em decorrência de um acordo entre a nação neozelandesa e o Brasil, é possível ficar até 90 dias fazendo turismo na região, sem precisar de uma liberação específica.

O pequeno país possui apenas 5,1 milhões de habitantes, mas as belezas naturais que por lá habitam são um verdadeiro convite para visitas.

Praias exuberantes, como a Piha, e montanhas arrebatadoras, como a Te Mata Peak, são de deixar qualquer um de queixo caído. No entanto, para quem prefere metrópoles, a ilha também é uma opção e tanto.

Auckland, a maior cidade do país, foi eleita pela plataforma Booking.com como uma das mais amigáveis do mundo. É nela que fica o “Sky Tower”, uma torre de comunicação e observação que ultrapassa até mesmo as nuvens.

São 328 metros de altura capazes de assustar até mesmo os mais corajosos.

Além das belezas naturais, a ilha tem uma infraestrutura turística de ponta, que impressiona até os viajantes mais assíduos.