Melhores feiras de Goiânia para quem quer comer bem

Capital é conhecida por uma cultura pulsante, que se inicia logo nestes clássicos comércios de rua

Thiago Alonso - 18 de junho de 2025

Feira da Lua, em Goiânia. (Foto: Captura/TripAdvisor)

Com mais de 90 anos de existência, Goiânia colecionou histórias que se entrelaçam a uma cultura pulsante, que tem início ainda nas ruas, como as clássicas feiras da capital.

Estas atrações, feitas por quem trabalha e vive com o povo, se tornaram tradição na cidade, com peculiaridades próprias a depender de qual bairro que está sendo realizada.

Feira da Lua

Um desses exemplos é a Feira da Lua, realizada aos sábados na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, uma das mais tradicionais de Goiânia. O local reúne mais de 1 mil feirantes e atrai cerca de 10 mil visitantes semanalmente. As bancas são divididas entre alimentação, artesanato, vestuário e acessórios, oferecendo uma variedade de produtos a preços acessíveis.

Na área gastronômica, a feira apresenta pratos típicos da culinária goiana, como pamonha, empadão goiano e pratos com pequi. Além disso, há opções como pastéis, tortas doces, espetinhos, milho cozido e até yakisoba.

Feira Hippie

A Feira Hippie de Goiânia é considerada a maior feira ao ar livre da América Latina, com mais de 6 mil barracas espalhadas pela Praça do Trabalhador. Realizada todas as sextas-feiras, sábados e domingos, atrai milhares de visitantes em busca de roupas, calçados, bijuterias, decoração, gastronomia regional e artesanato.

Há também opções para quem procura comer, com uma variedade de pratos típicos, como empadão goiano, pamonhas, pastéis e doces regionais, além de lanches de rua clássicos e rápidos, como coxinhas, pastelões e outros salgados.

Feira do Setor Pedro Ludovico

Quem passa pelo Setor Pedro Ludovico nas manhãs de domingo acaba encontrando uma feira de tirar o fôlego, sendo esta uma das mais clássicas da capital. Localizada próxima à Avenida Circular, ela é conhecida por ser bastante movimentada, atraindo tanto moradores da região quanto visitantes de bairros vizinhos.

A feira tem de tudo: bancas de hortifrúti, confecções, roupas artesanais, carnes, brinquedos e um espaço dedicado à alimentação, com destaque para os clássicos pastéis com caldo de cana, sanduíches e o tradicional arroz com pequi.

Feira da Vila Nova

Aos sábados à noite, a Feira da Vila Nova ocupa a Rua 208. Ainda que seja menor em comparação às grandes do Setor Oeste, essa feira tem um público fiel, muitos motivados pelos produtos especiais oferecidos por lá, que incluem verduras frescas a doces de leite caseiros, além de opções como pamonha, pastel e bolos de milho.

O ambiente é mais tranquilo, ideal para quem prefere uma feira menos cheia, mas ainda com boas opções para comer. É comum encontrar moradores do próprio bairro sentados nas calçadas comendo e conversando, o que reforça o clima de vizinhança e a tradição do “comer na feira” como hábito de fim de semana.

Feira do Cepal do Jardim América

Realizada às quintas-feiras na Praça C-108, entre as ruas C-105, C-115 e Avenida C-1, no Jardim América, a Feira do Cepal do Jardim América é conhecida por uma diversidade de produtos, que inclui, além de frutas, verduras e legumes frescos, também barracas de roupas, calçados, artesanato e alimentos prontos para consumo.

Como nas outras localidades, um dos destaques desta feira são os tradicionais pastéis fritos na hora, acompanhados de caldo de cana, pamonhas doces e salgadas, empadões goianos e bolos caseiros.

Feira do Jardim Novo Mundo

A Feira do Jardim Novo Mundo também é outro ponto que todo mundo deve conhecer, uma vez que é conhecida por uma variedade de produtos, aliada ao ambiente que só o Jardim Novo Mundo pode oferecer.

Além de frutas, verduras e legumes, caldo de cana, pamonhas doces e salgadas, empadões goianos e bolos caseiros, os visitantes encontram barracas de roupas e calçados. Tudo em um espaço bem clássico que só uma boa feira pode oferecer.

