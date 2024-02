“Romântico incompreendido” espalha cartazes à procura de uma esposa em Anápolis

Portal 6 conversou com o responsável pelas mensagens, que ainda segue na busca pela cara metade

Thiago Alonso - 23 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma série de cartazes espalhados por Anápolis tem chamado a atenção dos moradores pela cidade. Neles, aparece apenas a frase “Procura-se esposa para casar”, seguida de números de telefone para contato.

Diante do mistério de quem poderia ser esse “romântico incompreendido”, o Portal 6 entrou em contato com o autor das mensagens, que revelou as motivações por trás dessa ação.

Assim, a reportagem conversou com o idoso, de 61 anos, que é anapolino, aposentado e tem dois filhos.

Ele contou que é viúvo e mora sozinho, no setor Bougainville, região Nordeste do município.

“A vida sozinho é muito triste. Tenho dois filhos, mas só um mora aqui em Anápolis”, explicou.

Apesar da solidão, o romântico em busca de uma amada diz não se sentir desamparado.

O idoso não sabe dizer ao certo quantos cartazes foram espalhados pela cidade, pois um amigo foi responsável por ajudá-lo.

No entanto, ele conta que a ajuda tem dado certo, com várias pretendentes o procurando, ainda que não tenha encontrado uma cara metade.

Segundo ele, para conhecê-lo, basta ligar e marcar um lugar para se encontrar. “Preciso saber o nome, a idade dela e quais são as condições”.

A busca pela esposa continua, mas para conquistar o coração do idoso, o relacionamento precisa ser sério. “Quero uma pessoa que case na igreja e no civil, se possível, e se ela quiser”, concluiu.