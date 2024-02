Morte de bebê de apenas 1 ano gera comoção na Grande Goiânia: ”você era minha luz”

João Pedro Lemes da Silva se afogou na piscina de casa, após pular cercado de proteção

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2024

João Pedro de Lopes Lemes, de 01 ano e meio, acabou falecendo afogado na piscina da própria casa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após a morte do pequeno João Pedro Lemes da Silva, de um ano e seis meses, em Aparecida de Goiânia, amigos e familiares utilizaram as redes sociais para lamentar a perda do garoto.

O bebê faleceu na quinta-feira (22), após pular o cercado de proteção da piscina de casa e acabar se afogando.

Mesmo com os primeiros socorros e atendimento médico em uma unidade de saúde da região, o garotinho infelizmente não resistiu.

“Você foi o melhor presente que Deus nos deu, ficará para sempre no meu coração”, postou a mãe de João Pedro, Débora Lemes, bastante emocionada.

O pai, Jathanael, destacou a saudade intensa que sente pelo filho. “Sua partida deixa um vazio do tamanho das profundezas do mar, eu te amo meu filho, e você sempre estará nas minhas melhores lembranças”, afirmou em trecho de publicação que fez pelo Instagram.

Já a tia do bebê, Jhennifer Santos, disse estar desolada após receber a notícia.

“A titia está tão desesperada, sem saber como seguir a vida sem você, você era minha luz, era a minha vida”, lamentou.

Os seguidores da família também expressaram condolências nas redes sociais.

“Que Deus conforte todos vocês, meus sentimentos”, desejou um usuário.

“É impossível mensurar o que vocês devem estar sentindo em um momento como esse”, destacou outro internauta.