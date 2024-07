Trabalhador morre prensado entre dois caminhões durante obra de pavimentação asfáltica

Um dos veículos, que estava estacionado, teria dado ré e acertado vítima

Gabriella Pinheiro - 23 de julho de 2024

Idoso morre prensado entre dois caminhões. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia marcou a noite de segunda-feira (22), em Senador Canedo, após um idoso, de 67 anos, morrer prensado entre dois caminhões enquanto trabalhava.

A fatalidade ocorreu em torno das 18h quando a vítima fatal estava prestando serviços de pavimentação para uma empresa asfáltica na Avenida Progresso, no Residencial Jardim Canedo, e se encontrava entre os dois veículos.

Em um dado momento, um deles, que estava estacionado no local e sem um condutor, teria dado ré e prensado o idoso contra um outro caminhão, que também estava parado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para socorro, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local para apurar a situação.

O corpo do homem foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica realizou uma perícia no endereço. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).