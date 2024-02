Trio é preso em Anápolis após tentativa de crime dentro do shopping

Suspeitos foram flagrados colocando produtos dentro da mochila e fugindo do estabelecimento

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2024

Suspeitos foram encaminhados a Central de Flagrantes de Anápolis (Foto: Reprodução)

Três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar (PM) na tarde desta sexta-feira (23), sob a suspeita de terem tentado furtar um shopping, localizado na Vila Santa Isabel, em Anápolis.

O grupo era composto por três indivíduos, sendo dois menores de idade, e um jovem, de 22 anos.

Eles foram identificados entrando no centro comercial com uma mochila nas costas, onde estariam colocando os produtos subtraídos das prateleiras.

No entanto, eles foram flagrados pela equipe de segurança do estabelecimento, o que imediatamente iniciou uma perseguição.

Um dos envolvidos, que estava com a mochila, foi detido dentro do shopping pelos agentes. Os outros dois conseguiram escapar para a Avenida Universitária, nas proximidades do centro comercial.

Apesar da fuga bem sucedida, a PM, que posteriormente foi acionada, conseguiu identificar os suspeitos pelas imagens de câmeras de segurança, fazendo uma ronda pela região.

Logo, os fugitivos foram localizados e detidos, em uma rua do bairro Boa Vista. Juntamente com eles, foram apreendidos produtos cosméticos e um copo Stanley.

Os suspeitos e as mercadorias foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.