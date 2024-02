4 signos mais propensos a trair em um relacionamento (os piores)

Gabriella Licia - 25 de fevereiro de 2024

Mulher na natureza. (Foto: Ilustração/Pexels)

Já ouviu falar sobre os signos mais propensos a trair quando estão dentro de um relacionamento fechado? Pois saiba que existem sim alguns que podem ser bem difíceis de se relacionar.

Não é difamando, mas esse pessoal tem muita dificuldade em se manter presos em rotinas monótonas. Isso porque adoram o sabor da liberdade, de conhecer pessoas novas e, claro, viver experiências diferentes.

Mas isso não quer dizer que não possuem caráter. Pelo contrário! Trazem consigo uma personalidade muito forte. O problema é a falta de diálogo que muitos relacionamentos acabam sofrendo. O resultado não será outro, a não ser a temida pulada de cerca.

Se ficou curioso e quer entender quais são eles, confira a lista abaixo e como lidar com essas pessoas.

4 signos mais propensos a trair em um relacionamento (os piores):

1. Gêmeos

A reputação de traidor associada aos geminianos não é algo recente. A razão está relacionada ao espírito notavelmente livre desse signo. Indivíduos com Sol, Lua e Vênus em Gêmeos podem demonstrar uma inclinação maior à infidelidade.

Isso não quer dizer, necessariamente, que sejam desonestos, apenas possuem uma necessidade genuína de novas interações, experiências inovadoras e dinamismo.

Assim, ao estabelecer um relacionamento com um geminiano, é aconselhável manter um diálogo aberto e honesto sobre esses desejos peculiares, evitando, assim, entrar para a lista de traídos que vivenciam dores ouvindo músicas apaixonadas.

2. Libra

Os librianos, igualmente curiosos e dinâmicos, destacam-se pela sedução inata que carregam consigo. Sem perceber, encontram-se no centro de admiração de muitas pessoas antes mesmo de agirem conscientemente nesse sentido.

Além disso, essa condição alimenta o ego do libriano, que aprecia sentir-se desejado. Por consequência, eles tendem a manter suas relações em um estado de expectativa, o que propicia a ocorrência eventual de traições.

É prudente ponderar antes de sucumbir às palavras persuasivas desses nativos.

3. Aquário

Os aquarianos não ficam nada atrás dos citados anteriormente. São pessoas extremamente adeptos da liberdade, gostam de novidades e repudiam aquelas rotinas monótonas. Preferem poder caminhar livremente por aí, desfrutando de todas as possibilidades.

Logo, para manter um relacionamento fiel com esse pessoal, é fundamental ter uma diálogo muito aberto. E não invente de tentar ‘podar’ eles. É preciso conversar sobre todos os desejos para ninguém sair ferido.

4. Peixes

Por último, os piscianos podem falhar consideravelmente em termos de fidelidade. Isso ocorre porque eles baseiam suas ações predominantemente nas emoções.

Piscianos podem se apaixonar rapidamente e perder o interesse com a mesma velocidade. No calor do momento, durante um relacionamento a dois, as chances de um pisciano trair são substanciais.

Naturalmente, o remorso pode se manifestar posteriormente, mas o passado não pode ser reparado.

