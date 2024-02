Conheça cidade no interior dos Estados Unidos para fugir da Disneylândia e descansar

Local é cenário perfeito para experimentar o 'sonho americano', além de aprender com museus e edifícios históricos

Thiago Alonso - 25 de fevereiro de 2024

Turistas podem desfrutar de passeios de carruagens (Foto: Reprodução/Unsplash)

Casas elegantes em tons pastéis, ruas pavimentadas com pedras arredondadas e um porto amigável com embarcações de todos os tipos e tamanhos. Essa é a charmosa Charleston, nos Estados Unidos.

Fundada em 1670, essa cidade, que transpira história em meio as ruas, é uma opção de turismo para relaxar, em meio às diversas opções estadunidenses mais agitadas, como a Disneylândia.

Sendo o município mais antigo do estado da Carolina do Sul, ele está situado no meio dos rios Ashley e Cooper, que movimentam e embelezam a vista.

Um destaque aos elegantes distritos do Bairro Francês e de Battery, que possuem aquele ar de ‘sonho americano’, que somente uma cidade do século XVII pode proporcionar.

Sejam pelos edifícios preservados ou pela orla encantadora, Charleston proporciona aos visitantes uma atmosfera de tranquilidade para explorar os vários museus e fortes.

Em 2023, a cidade foi eleita pela plataforma Booking.com como uma das mais amigáveis para se conhecer no mundo.

A história dessa região se entrelaça com a dos próprios Estados Unidos, possibilitando que os turistas possam conhecer monumentos históricos, como o Forte Sumter, uma fortaleza federal onde os primeiros tiros da Guerra Civil foram deflagrados.