É incrível a história do goiano que rodou 2.500 km de bike até o Uruguai

Natural de Rio Verde, Elizeu Alves precisou superar "perrengues" até completar viagem ao país vizinho

Thiago Alonso - 25 de fevereiro de 2024

Ciclista compartilhou detalhes da viagem em suas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Há quem prefira caminhar, alguns gostam de correr e também há o time dos que ficam em casa vendo série. Já o goiano natural de Rio Verde, Elizeu Alves (@elizeualvesmorais), de 38 anos, é um adepto ao ciclismo.

O barbeiro ficou famoso após percorrer mais de 2.500 km de bicicleta, saindo de Goiânia para a cidade de Chuy, no Uruguai.

Ao Portal 6, o goiano explicou que fez os preparativos para a viagem por um ano até cumprir o desafio de viajar ao país vizinho.

“Escolhi o Uruguai por conta do percurso, que passa pelo litoral do sul que é bonito. Minha parte preferida são as paisagens, que são bem diferente aqui do Cerrado”, destacou.

Elizeu afirmou que completou o trajeto se deslocando de 08 a 10h todos os dias, mas que mesmo assim teve um atraso no planejamento, devido a alguns “perrengues”.

“Furou um pneu, falta de acostamento e tive uma intoxicação alimentar que me fez ficar uma semana no hotel sem poder pedalar”, descreveu.

Ele saiu no dia 02 de janeiro, com a meta de chegar em Chuy em 24 do mesmo mês. No entanto, acabou completando a viagem no dia 06 de fevereiro.

Apesar dos imprevistos, o barbeiro já está acostumado, por ter feito outras viagens de longa distância pelo país.

“Em 2022 fui até Balneário Camboriú e tomei gosto por conhecer outros estados, culturas e paisagens”, explicou o goiano, que já pedalou por seis estados brasileiros desde que começou esse novo hobbie.

Atualmente, Elizeu já voltou para Rio Verde, trabalhando na barbearia a todo vapor, e revelou à reportagem ter o desejo de conhecer outros países.