Cartão de estacionamento especial para autistas já está disponível em Goiás

Benefício é gratuito e tem validade de cinco anos; saiba onde fazer emissão de acordo com cidade

Maria Luiza Valeriano - 20 de julho de 2024

Cartão vale tanto para condutor com TEA quanto um representante legal (Foto: Divulgação)

Moradores de Goiás já podem garantir o cartão de estacionamento em vaga especial para motoristas ou responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Com emissão gratuita e validade de cinco anos, o benefício é concedido tanto ao condutor autista quanto ao tutor, procurador legal ou representante deste.

Sendo assim, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fará a emissão por meio das Ciretrans ou Vapt Vupt de aproximadamente 170 cidades goianas.

“Nosso objetivo é universalizar os serviços e aproximar o Detran da população, garantindo o direito de todos”, destaca o presidente do Detran, Delegado Waldir.

Nos demais municípios, o serviço é oferecido pelas respectivas prefeituras, como é o caso de Goiânia, Alexânia, Caldas Novas, Goianésia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, entre outros.

Para garantir o cartão, é preciso apresentar relatório médico, requerimento ao diretor de operações do Detran, documento de identificação com foto e CPF da pessoa com TEA e do representante legal, caso o pedido seja para este.

Confira as cidades cujas Prefeituras também farão emissão do cartão:

Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Horizonte, Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Caldas Novas, Caldazinha, Ceres, Chapadão do Céu, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Crixás, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Nerópolis e Niquelândia.

Além disso, Novo Gama, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Pirenópolis, Planaltina, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João D’Aliança, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Senador Canedo, Silvânia, Uruaçu, Valparaíso de Goiás, Valparaíso de Goiás e Vianópolis.