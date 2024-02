Jovem é morto a facadas por antigo desafeto na porta de bar, no interior de Goiás

Suspeito fugiu após cometer o crime, mas foi encontrado pela PM e preso em flagrante

Da Redação - 25 de fevereiro de 2024

Jovem estava no bar, até que foi surpreendido pelo rival com uma facada na região do tórax. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, morreu após ter sido esfaqueado por um antigo desafeto, enquanto aproveitava a noite de sábado (24) em um barzinho, em Jaraguá.

Conforme relato de testemunhas, a vítima estava no local, até que foi surpreendida pelo antigo rival com uma facada na região do tórax.

Logo após cometer o crime, o suspeito fugiu correndo. O jovem, por sua vez, caiu ao solo ferido.

Rapidamente, as testemunhas o socorreram e o levaram às pressas para o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (HEJA). Apesar dos esforços, ele já deu entrada na unidade sem sinais vitais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e levantou informações sobre o suspeito do homicídio, iniciando as buscas.

Em um determinado momento durante o patrulhamento, o suposto autor foi encontrado sentado bebendo, e com a faca utilizada para o crime por perto.

Foi então dada voz de prisão e o homem, que confessou a autoria, foi encaminhado ao hospital para que pudesse passar pelo exame de corpo de delito. Posteriormente, ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso em flagrante.